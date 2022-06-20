На этой неделе в Пермском крае потеплеет до +27 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты научного проекта "Метеоролог и Я" составили прогноз погоды в Прикамье на неделю. По их данным, средняя температура воздуха на этой неделе ожидается теплее климатической нормы на 1,5-2 градуса, а превышение нормы по осадкам составит 25-30 %. Самыми теплыми днями может оказаться четверг и пятница, когда столбик термометра может показать отметку в + 27 градусов.

Ранее о погоде на неделю рассказывал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов, по его данным, в конце недели может потеплеть до +30 градусов, при этом все неделю будут идти дожди. Подробный прогноз специалиста читайте в нашем материале.

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