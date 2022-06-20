В Пермском крае пропал 50-летний мужчина

Сергей Бруцкий. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили в розыск 50-летнего Сергея Бруцкого. Как сообщают поисковики, 17 июня Сергей ушел из дома в деревне Проселочная Сивинского округа и бесследно исчез.

Приметы

Рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю клетчатую рубашку, синие джинсы, черные сланцы.

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении Сергея, просят сообщать по телефону: 8-902-834-46-98.

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