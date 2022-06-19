В нескольких городах Прикамья скорректировали дни запрета продажи алкоголя в 2022 году

Фото: Василий Вахрин

Правительство Пермского края внесло изменения в список дней запрета на розничную продажу алкоголя на территории отдельных города региона. Об этом со ссылкой на постановление правительства Прикамья сообщает телеканал "Рифей".

Так, в Губахе и Кизеле во время празднования Дня города нельзя будет купить алкогольную продукцию 2 и 9 июля соответственно. В Чусовом запертят продавать алкоголь в День молодежи - 26 июня, в Кунгуре - 25 июня и 2 июля, в День открытия и закрытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», а также 27 июня в День молодежи.

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