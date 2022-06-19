В Пермском крае 20 июня пройдут дожди и грозы

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Пермского Гидрометцентра, в понедельник, 20 июня, температура воздуха в Пермском каре составит +16...+21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. В некоторых районах края пройдут дожди и грозы.

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