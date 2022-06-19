В лесу в Пермском крае заблудились двое мужчин

Фото: Поисково - спасательная служба КМО/ВКонтакте

Глубокой ночью 19 июня на пульт оперативного дежурного Кунгруской службы спасения позвонили из ЕДДС и сообщили, что в районе деревни Кокшарова заблудились двое мужчин. На место выехали спасатели и полицейские. Спасателям удалось созвониться с заблудившимися и по различным ориентирам установить их примерное местонахождения.

- Через несколько часов поиска 28-летний и 30-летний мужчины были найдены на противоположном берегу реки Юрман. С использованием моторной лодки спасатели переправили их на другой берег и передали сотрудникам полиции, в медицинской помощи мужчины не нуждались, - сообщил в Кунгурской службе спасения.

Фото: Поисково - спасательная служба КМО/ВКонтакте

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