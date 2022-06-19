Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2022 11:50

В ПГНИУ прокомментировали ситуацию со снятым студентами видеороликом об отношении к ЛГТБ

Руководство вуза ограничилось устным предупреждением, а сам ролик удалили
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Фото: пресс-служба ПГНИУ

«Пермский университет всегда и теперь придерживается принципов открытости, важности научной дискуссии и обсуждения в академической среде актуальной повестки. В то же время, мы соблюдаем законодательство РФ, и по этой причине рекомендовали студентам ограничить доступ к ресурсу», - сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Напомним, накануне студенты классического университета провели на территории вуза опрос по поводу отношения к представителям «секс-меньшинств». Видео с опросом студенты опубликовали в своем сообществе «Ё-медиа». После чего их вызвали к проректору и заставили писать объяснительные, заявив что такой ролик - «прямая заявка на отчисление».

В конечном счете руководство вуза ограничилось устным предупреждением, а сам ролик удалили из группы.