Минстрой Прикамья обжалует законность строительства высотки на улице Максима Горького, 86

Фото: business-class

Министерство строительства Пермского края подало апелляционную жалобу на решение суда о законности возведения многоэтажного жилого дома по улице Максима Горького, 86. Об этом со ссылкой на документы Арбитражного суда сообщает издание Business-class.

Напомним, конфликт вокруг строительства дома на улице Максима Горького разгорелся летом 2021 года. Сначала жители соседних домов пожаловались на то, что девелопер при строительстве дома занял участок тротуара, а позже выяснилось, что вместо разрешенных ранее девяти этажей здесь планируют построить 18-этажный дом. После нескольких проверок и судебных процессов строительство дома возобновилось.

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