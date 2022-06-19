В Пермском крае две недели ищут пропавшую женщину

Фото: ДПСО "Регион 159"

Волонтеры поискового отряда "Регион 159" объявили в розыск 70-летнюю Тамару Тукачеву. Как сообщают поисковики, 3 июня женщина ушла из дома по улице Льва Толстого в Нытве и бесследно исчезла.

Приметы:

Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы, голубые глаза. Была одета в серую ветровку, спортивные бордовые штаны, сиреневые сланцы и сиреневую футболку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионерки, просят сообщать по телефонам: 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (922) 31-41-112 Волонтеры;

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