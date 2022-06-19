В Перми начали ремонтировать улицу Петропавловскую

Фото: архив "КП"

В Ленинском районе Перми начался ремонт улицы Петропавловской. Как сообщили в городской администрации, сейчас работники подрядной организации разбирают бортовой камень и демонтирует покрытие на тротуаре от дома №3 до улицы Островского.

На следующей неделе работы продолжатся от улицы Островского до улицы Горького. Завершить ремонт планируется в октябре этого года.

Ранее мы писали о том, что до завершения ремонта дороги на плотине Камской ГЭС остается полтора месяца. На одной половине дороги уже открыли движение.

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