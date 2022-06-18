За прошедшие сутки в Прикамье больше половины зараженных коронавирусом – люди от 60 лет

В Пермском крае продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общее число инфицированных за 17 июня в Пермском крае составило 36 человек, из которых 20 - в возрасте 60 лет и старше, входящие в группу риска.

В Перми за последние сутки зарегистрировано 28 случаев, что составляет 77,8 % от общего числа заболевших. Новые случаи заболевания также диагностировали еще в шести территориях края: в Чайковском, Чернушинском, Бардымском, Чусовском, Октябрьском и Кишертском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 834 человека.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 370 934. Регион занимает 28 ранговое место среди всех субъектов РФ, восьмое место - в ПФО.

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