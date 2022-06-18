До завершения ремонта дороги на плотине Камской ГЭС остается полтора месяца

В Перми продолжается ремонт дороги на КамГЭС. Фото: Администрация Перми.

После завершения монтажа всех девяти швов на верховой стороне плотины дорожные строители перешли к ремонту второй половины дороги.

Сейчас подрядчик ведет монтаж швов по низовой стороне: смонтированы шесть швов в проектное положение, еще на трех ведутся работы по демонтажу старых швов. После завершения работ по замене всех швов предстоит перейти к завершающему этапу – укладке нового асфальта.

В администрации Перми заверили, к 1 сентября на плотине КамГЭС запустят полноценное движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru