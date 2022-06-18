В Пермском крае отремонтируют четыре железнодорожных переезда

В Пермском крае планируют отремонтировать несколько переездов. Фото: РЖД.
В 2022 году на Свердловской магистрали РЖД планирует обновить более 130 железнодорожных переездов. Нескольким из них предстоит капитальный ремонт.
В Пермском крае предстоит капитальный ремонт четырех переездов: на перегонах Чайковская – Шабуничи, Шабуничи – Оверята, Балмошная – Левшино и на станции Ляды. Работы включают замену устройств заграждения переездов, настилов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, асфальтирование междупутья в границах переездов.
Как сообщает РЖД, на обновление железнодорожных переездов в 2022 компания направит около 104 млн рублей.
На Свердловской железной дороге всего эксплуатируется 506 переездов. Из них на территории Пермского края находится 143 объекта.
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