В составе пермского «Амкара» могут появиться иностранные футболисты

Подготовка к новому сезону. Фото: ФК "Амкар-Пермь" / ВКонтакте

Своей учебно-тренировочной базой в межсезонье пермяки выбрали стадион «Звезда». Пока в распоряжении главного тренера «Амкара» Рустема Хузина находятся около 20 футболистов.

По словам исполнительного директора ФК «Амкар-Пермь» Евгения Мелешина, в их число вошли игроки, продлившие контракты с клубом, молодежь из ближайшего резерва, а также несколько потенциальных новобранцев. Новички прибыли из клубов первого и второго дивизионов ФНЛ, ПФЛ и дальнего зарубежья. Сейчас все проходят медицинский осмотр, тренерский штаб оценивает функциональные возможности.

«Амкар» проведет два подготовительных сбора, оба они состоятся в Перми – с 15 по 29 июня и с 1 по 15 июля. За это время пермяки проведут шесть контрольных матчей 20, 24 28 июня. Соперниками станут: в Перми - «Ильпар», в Ижевске и Перми – «Зенит». Игры планируется проводить без зрителей. Оставшиеся три даты проведения матчей и возможные соперники находятся на стадии рассмотрения.

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