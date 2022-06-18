В Добрянке возбудили уголовное дело против местного человека-икс

Фото: Правовед Плюс

В один из апрельских вечеров этого года в дежурную часть полиции обратился 65-летней житель деревни Бобки Добрянского городского округа. Он заявил, что внук угнал принадлежащий ему автомобиль «Лада Икс-Рей», который был припаркован во дворе его дома.

В скором времени сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль в кювете возле дороги. Установлено, что подозреваемый в угоне 21-летний внук, проживал совместно со своим дедом и знал, где находились ключи от автомобиля. В один из вечеров он дождался, когда его родственник, и взял ключи. Местом для автопрогулки стала родная деревня. На одном из виражей он не справился с управлением икс-мобиля и съехал с проезжей части в канаву. Дальнейшее путешествие угонщика остановил забор.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Для него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru