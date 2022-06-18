Пермский край наращивает инвестиции в регион

Момент рабочей встречи на ПЭМФ. Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Активная работа пермяков не осталась незамеченной. Во время своего выступления на Пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин в числе немногих регионов отметил Пермский край за рост в Национальном рейтинге инвестиционного климата. По этому показателю Прикамье сейчас занимает 15-е место в России.

Во второй день работы ПЭМФ делегация Пермского края подписала семь важных соглашений, провела несколько десятков встреч.

Как отмечает губернатор Пермского края Дмирий Махонин, Прикамье вошло в число участников межрегионального туристического проекта «Большой Урал». Вместе с Ростуризмом, Башкирией, Свердловской, Тюменской и Челябинской областями пермяки будут развивать внутренний туризм, инфраструктуру индустрии гостеприимства и привлекать инвестиции в отрасль.

Компания «Т Плюс» увеличит инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Пермского края до 44,5 млрд рублей. Так, за несколько лет будет полностью обновлено теплоснабжение Лысьвы.

Пермский край совместно с «Уралкалием» планирует создать образовательный-производственный кластер на базе одного из краевых техникумов. Крупнейшее предприятие по производству удобрений станет наставником для пермских студентов и их потенциальным работодателем. Компания «ЕвроХим» предстоит развивать среднее профессиональное образование в Березниковско-Соликамской агломерации.

Состоялась важная встреча с потенциальными инвесторами строительства третьего моста через Каму в Перми.

Сегодня проходит последний день ПЭМФ 2022.

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