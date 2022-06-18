Сцена КДЦ в Перми после реконструкции увеличится в полтора раза

Реконструкция КДЦ. Фото: Фонд развития Пермского края

Корпорация развития Пермского края (КРПК) продолжает реализацию проекта по приспособлению КДЦ для современного использования. Само здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, перестройке не подвергнется.

После реконструкции сцена Большого зала Пермской филармонии станет больше в 1,5 раза. Это позволит проводить концерты оркестров и хоров с большими составами исполнителей.

В обновленном зале можно будет использовать для работы два основных акустических режима – симфонический и театральный. Зрительный зал, в котором одновременно смогут находиться 850 зрителей, оборудуют комфортными креслами. Основным требованием к залу станет акустическая изоляция от остальных помещений.

В здании КДЦ появятся комфортные артистические грим-уборные, а для удобства зрителей оборудуют выносной буфет.

Для маломобильных зрителей создадут доступную среду.

Ремонтные работы завершатся в мае следующего года. Реконструкцией занимается компания MONAT.

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