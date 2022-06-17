Пермякам предлагают проголосовать за любимый театр

Фото: Театр-Театр

До 1 июля на сайте «Госуслуги» пройдет голосование за любимый театр. Пермяки могут высказать свое мнение и поделиться театральными предпочтениями.

В частности, ответить на вопросы: как часто ходите в театр? Какой театр посещаете чаще всего? Какие театральные события наиболее привлекательны? Также пермякам предлагают указать лучшие премьеры сезона 2021-2022, назвать любимый спектакль и изменения, которые можно было бы внести в театральную жизнь.

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