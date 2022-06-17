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"Бизнес-новости": Пермь17 июня 2022 16:49

Банк «Открытие» рассмотрит возможность выкупа облигаций ППК РЭО на 10 млрд рублей для поддержки отрасли ТКО

Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Банк «Открытие» и ППК «Российский экологический оператор» договорились о совместном финансировании инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Банк примет активное участие в рассмотрении и последующем финансировании проектов через покупку облигаций ППК на сумму не менее 10 млрд рублей, средства пойдут на создание объектов обращения с отходами.

Соглашение об этом на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Сотрудничество с ППК «Российский экологический оператор» органично вписывается в нашу ESG-стратегию, будет способствовать улучшению экологической ситуации в России и повышению качества переработки твердых коммунальных отходов», – прокомментировал Михаил Задорнов.

«Подписали с «Открытием» соглашение, которое предполагает совместное финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО через выкуп облигационного займа ППК «Российский экологический оператор». Одним из основных направлений нашего сотрудничества станет организация выпуска, размещения и приобретения банком облигаций, эмитированных РЭО, направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, на сумму не менее 10 млрд рублей в 2022–2024 годах. Наше сотрудничество направлено на поддержку развития отрасли через создание новых объектов обращения с ТКО, которые позволят достичь необходимых показателей по обработке и утилизации отходов в рамках федерального проекта», – сообщил Денис Буцаев.

Соглашение также предполагает всесторонний обмен информацией об инвестиционных проектах, рассматриваемых для финансирования, и разработку совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО либо при его участии, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Во время подписания стороны также обсудили текущий статус взаимодействия по реализуемым и перспективным проектам.