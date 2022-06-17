Жители северных территорий Пермского края смогут подключить дома к газу

Фото: permkrai.ru

В пятницу, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы развития газоснабжения и газификации региона с 2021 по 2025 годы.

За счет средств Газпрома построят 433 км межпоселковых газопроводов и 737 км внутрипоселковых сетей. Благодаря этому 57 котельных и около 18,5 тыс. домовладений в 78 населенных пунктах смогут использовать голубое топливо.

Глава Прикамья назвал заключенное соглашение историческим.

«Газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было, в том числе в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придет не только в райцентры, но и в самые отдаленные уголки – в частности, в Ныроб. Всего в северной части программа охватит 14 населенных пунктов с более чем 10,5 тыс. домовладений. Это создаст новые возможности для развития промышленности, бизнеса, коммунальной инфраструктуры. Жители смогут с комфортом использовать для отопления домов природный газ и не колоть дрова нашей суровой зимой», – подчеркнул губернатор.

Где еще проведут газопровод:

- Кунгурский муниципальный округ: село Кинделино, деревня Курманаево, поселок Садоягодное, деревня Липово, село Зуево и другие;

- Лысьвенский городской округ: село Невидимка, село Верх-Лысьва;

- Нытвенский городской округ: деревня Опалиха, деревня Ерши, село Сергино;

- Пермский район: деревня Заболото, деревня Горшки, деревня Демино, деревня Ольховка, деревня Алексики, деревня Большакино, деревня Шугуровка, деревня Суздалы, деревня Трухинята, село Фролы, деревня Замараево, деревня Липаки, деревня Шуваята);

- Краснокамский городской округ: деревня Новоселы, деревня Калиницы.

Кроме того газопровод проведут в Октябрьском, Ильинском, Чернушинском, Верещагинском, Горнозаводском, Оханском, Нытвенском и Чусовском округах.

По словам Дмитрия Махонина, газификация территорий региона – одна из ключевых задач Правительства, и один из важнейших запросов со стороны населения, и этот вопрос активно решается совместно с компанией «Газпром» – во многом благодаря инвестированию компании в Прикамье.

В 2022 году на газификацию Пермского края потратят колоссальные средства – 11,6 миллиардов рублей.

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