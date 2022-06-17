Банк «Открытие» снизил ставки по льготным ипотечным программам

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Теперь клиенты банка «Открытие» могут оформить льготную ипотеку по более выгодным ставкам даже при минимальном первоначальном взносе. Базовая ставка по «Семейной ипотеке» снижена до 5,8% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — до 8,8%.

При первоначальном взносе от 30% заемщики могут оформить ипотеку по госпрограммам с дополнительным дисконтом 0,3 процентных пункта к базовым ставкам. Ставка по программе «Семейная ипотека» составит 5,5% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 8,5%.

В рамках программы «Семейная ипотека» оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для всех регионов России.

«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Размер минимального первоначального взноса по всем льготным программам начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка (https://www.open.ru/ipoteka ).