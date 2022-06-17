«Т Плюс» и Правительство Пермского края заключили Соглашение о партнерстве

Соглашение о партнерстве подписали генеральный директор компании Андрей Вагнер и губернатор Дмитрий Махонин.

ПАО «Т Плюс» и Правительство Пермского края в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о партнерстве, в рамках которого «Т Плюс» увеличит в ближайшие 15 лет инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Пермского края до 44,5 миллиардов рублей.

Годом ранее между компанией и регионом также было заключено Соглашение о партнерстве, по условиям которого планировалось вложить 40,1 млрд рублей в обновление теплосетевой инфраструктуры и городских ТЭЦ. Новый документ, который подписали генеральный директор компании Андрей Вагнер и глава региона Дмитрий Махонин, расширит ранее достигнутые договоренности более чем на 4 миллиарда рублей.

Рост инвестиций связан с включением в Соглашение обязательств компании еще по двум городам региона – Лысьве, где рассматривается заключение концессии, и Краснокамску, где предполагается переход в ценовую зону теплоснабжения. Также «Т Плюс» увеличит вложения в системы теплоснабжения Перми, Березников и Чайковского.

Документ нацелен, в том числе, на привлечение долгосрочных инвестиций в теплоснабжение и соблюдение баланса интересов жителей и ресурсоснабжающей организации в результате работы в рамках ценовых зон и концессионных соглашений.

- Пермский край является нашим давним партнером, с которым «Т Плюс» на протяжении многих лет реализует приоритетные проекты для надежного теплоснабжения миллионов людей. На сегодняшний день совместная работа ведется в рамках реновации мощностей по ДПМ-2, а также перехода на новую модель рынка тепла в Перми и Чайковском. Уверен, что договоренности, которых удалось достичь на ПМЭФ, станут очередным этапом плодотворного сотрудничества, – отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

- Новое соглашение становится еще одним шагом в формировании единой и долгосрочной перспективы стабильного развития отрасли теплоснабжения в Пермском крае, повышения его экологической безопасности и энергоэффективности. В первую очередь, это значительно повысит уровень качества услуг отопления и горячего водоснабжения для населения. Добавлю, что в данных зонах теплоснабжения проживает почти 1,4 миллиона человек, – поделился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

За последние три года «Т Плюс» направила 9,2 млрд рублей в реализацию инвестиционных проектов Пермского края. В том числе, в Перми выполнена автоматизация центральных тепловых пунктов и построена новая насосная станция, а еще три – модернизированы, также возведены две котельные в Чайковском. Кроме того, ведется обновление Пермской ТЭЦ-9 по программе ДПМ-2.

Уже в этом году инвестиции компании в развитие системы теплоснабжения региона увеличены на 41 процент – до 7,1 миллиарда рублей.