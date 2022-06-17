В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» определили лучших по профессии

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В 53-м Конкурсе профессионального мастерства приняли участие 125 человек из 12 цехов добычи нефти и газа ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", зависимые организации и организации группы ЛУКОЙЛ в Пермском крае.. Впервые нефтяников наградили в двух новых номинациях: «За инновационный подход» и «За верность традициям». За ходом соревнований первый раз в истории конкурса, кроме жюри, следили студенты корпоративных групп Пермского политеха и почётные ветераны отрасли.

В Конкурсе профессионального мастерства «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» традиционно соревнуются по 11 специальностям.

Конкурс, состоящий из двух этапов, проходил на территории Цеха добычи нефти и газа № 4 в Добрянском городском округе. В первом участники показали знания в теоретической части, а во втором, решающем этапе, продемонстрировали практические навыки на базе Полазненского нефтегазопромысла. Награды победителям на торжественной церемонии закрытия вручали Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков, Глава Добрянского городского округа Константин Лызов и руководители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

По итогам двух дней соревнований в главной номинации профильного направления – «Добыча нефти и газа» – первое место занял Евгений Кустов (ЦДНГ № 6). Среди молодых специалистов лучшим стал Алексей Миков (ЦДНГ № 7). В общем зачете наибольшее количество наград у команды ЦДНГ № 4, вторыми стал ЦДНГ № 6, замкнул тройку лидеров ЦДНГ № 1. Среди подрядных организаций особенно отличились ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» заняв первое место в номинации «Электромонтёр». В новых номинациях наград удостоились Павел Шарайкин (ЦДНГ № 4), Иван Поперечный (ЦДНГ № 2), Иван Грищенко (ЦДНГ № 5) – «За инновационный подход», «За верность традициям» были награждены 9 участников соревнований.

Напомним, история конкурсов профессионального мастерства (КПМ) нефтяников Прикамья берет свое начало с соревнований вахт буровых бригад – 1 сентября 1969 года, в канун Дня нефтяника, в окрестностях Березников, на буровой площадке перспективной Кольцовской площади, померялись мастерством лучшие буровые вахты производственного объединения «Пермнефть». Инициатором и организатором конкурса выступил молодой инженер, начальник производственного отдела по бурению «Пермнефти» Владимир Мокичев.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях совершенствования специалистов и обучения молодежи, выявления передовых приемов и методов труда, повышения престижа профессии и являются составной частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по непрерывному профессиональному обучению персонала.