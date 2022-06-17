Исторический форум будет посвящен юбилею Перми

Фото: Пермская городская Дума

В Перми состоялся оргкомитет по вопросам организации и проведения VII исторического форума, который будет посвящен юбилею Перми.

- В 2023 году наш город отметит трехсотлетие, исторический форум, несомненно, должен стать важной частью этого события, - отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Наша задача – объединить всех заинтересованных людей: научное сообщество, историков, архивистов, краеведов, студентов, школьников и всех жителей города Перми, интересующихся историей. Уверен, что VII городской исторический форум вновь откроет дорогу интересным проектам и инициативам.

В рамках форума пройдет более 20 мероприятий: круглые столы, выставки, конкурсы, конференции, традиционные Думские уроки. Будут реализованы два проекта-победителя городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы».

Полный план мероприятий будет опубликована на сайте Пермской городской Думы.

На оргкомитете также презентовали итоговый сборник докладов научно-практической конференции прошлогоднего форума «Пермь – город на Каме».

Напомним, городские исторические форумы проводятся в Перми с 2015 года. Первый был посвящен 70-летию Победы. Второй носил название «Пермь: история города как история горожан» и был посвящен 230-летию Пермской городской Думы. III-й исторический форум рассказывал об истории пермской промышленности и ее влиянию на развитие Перми. Образование и здравоохранение - темы, освещаемые в 2019 году во время четвертого исторического форума.

V Городской исторический Форум «Уральская кузница Победы: город Молотов (Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошел в 2020 году под эгидой 75-летия Победы. Шестой форум был посвящен теме «Река Кама в исторических судьбах города Перми».