С 20 июня в четырех районах Перми отключат горячую воду

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Пермский филиал ПАО «Т Плюс», сообщает, что со следующей недели горячей воды не будет в части Свердловского, Индустриального, Дзержинского и Кировского районов города. Причина – проведение гидравлических испытаний теплосетей. О сроках отключения жителей обязаны оповестить управляющие компании и ТСЖ. Максимальный срок отключения - 14 дней.

Публикуем список адресов:

С 20 июня до 4 июля воды не будет в домах на улицах: Закамской, Кировоградской, Л. Липатова, Маршала Рыбалко, К. Беляева, Нефтяников и Мира. Кроме того, горячего водоснабжения не будет в домах на улицах: Качалова, Одоевского, Давыдова, Леонова, А. Веденеева и на шоссе Космонавтов.

С 22 июня до 6 июля без горячей воды останутся жители домов на улицах: Сибирская, Красноармейская и 25-го Октября.

С 27 июня до 11 июля отключения пройдут в домах на улицах: Рабочая, Плеханова, Кронштадская, Закамская, Кировоградская и на шоссе Космонавтов.

С 29 июня до 13 июля горячую воду отключат в домах на улицах: Екатерининская и Луначарского.

С 30 июня до 14 июля без горячей воды останутся жители домов на улицах: Героев Хасана, Чкалова, Малкова. А с 1 до 15 июля горячее водоснабжение отключат по улице Геологов, Леонова, Глинки и А. Свиязева.С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте «Т Плюс».

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