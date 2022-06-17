Сбер провел в Перми велопробег для любителей спорта и экологии

Фото: Сбер

15 июня Сбербанк провел велопробег, посвященный пропаганде здорового образа жизни и привлечению внимания к защите окружающей среды. Идею поддержали сотрудники и партнер банка ПЦБК, а также простые жители Перми - любители велосипедных прогулок.

Анна Салеева, управляющий Пермским отдалением ПАО Сбербанк:

"Спорт и экологическое просвещение - важная часть корпоративной культуры Сбера. Мы постоянно проводим активности в поддержку здорового образа жизни и экоактивности не только для своих сотрудников, но и для наших горожан. Наша цель - приобщать к этому движению клиентов и партнеров".

Маршрут велопробега проходил по Черняевскому лесу, где участники не только узнали о травах и растениях этого леса от пермских экологов Андрея Квиткина и Ольги Песцовой, но и остановились на уборку одного из участков, где собрали более 10 мешков мусора. Всего в мероприятии приняло участие более 70 человек.

Игорь Синицын, коммерческий директор «ПЦБК», руководитель проекта «Экодесант»:

«Сбер является нашим давним партнером. Уже несколько лет мы вместе продвигаем тему раздельного сбора отходов и максимальной переработки вторичных ресурсов. Поэтому мы с удовольствием откликаемся на экологические инициативы, акции, таким образом, больше пермяков вовлекая в мероприятия по сохранению окружающей среды».