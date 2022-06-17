Школьников Прикамья будут учить распознавать фейки

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Министерство просвещения РФ и АНО «Диалог» запускают образовательный проект по цифровой грамотности для учителей и учеников старших классов. Соглашение о сотрудничестве было подписано накануне на Петербургском экономическом форуме.

По данным АНО «Диалог», каждый второй пользователь интернета ежедневно встречается с фейками. Самая уязвимая аудитория по отношению к недостоверной информации – дети.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, обучать цифровой грамотности важно начинать со школы, прививая детям основы критического мышления и привычку проверки любой информации, с которой они сталкиваются в интернете.

«Мы на системной основе занимаемся фейками и совместно с Минпросвещения РФ задумали крупный проект по внедрению в школах образовательного контента по проверке информации. Надеюсь, наши совместные усилия научат детей безопасному поведению в Сети и спасут их от любых информационных угроз», — добавил эксперт.

На сегодняшний день информационный поток в интернете очень объемный и важно защитить детей, которые из-за фейков могут попасть под дурное влияние, считает первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев.

К проекту планируется привлечь учителей. Педагоги будут рассказывать, как корректно проверять информацию. Точные даты запуска проекта в образовательных учреждениях пока не сообщаются и будут озвучены позднее.