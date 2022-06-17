В Пермском крае выявили 38 заражений коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 38 заболевших ковидом. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. Среди новых заболевших 11 прикамцев старше 60 лет. Общее число инфицированных в Прикамье за два года пандемии достигло 370 898.

Заболевшие выявлены в восьми территориях Пермского края. С начала пандемии в Прикамье от последствий COVID-19 скончались 8 832 человека, в том числе двое за минувшие сутки.

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