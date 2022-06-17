В Пермском СИЗО обвенчались две пары

Фото: следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю

В следственном изоляторе № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю состоялось венчание. Желание совершить церковный обряд бракосочетания возникло у двух мужчин, находящихся под следствием.

Священник Сергий Дунин, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы при СИЗО-1 обвенчал одновременно сразу две пары.

Фото: следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю

Руководство следственного изолятора отмечает, что проводимые с представителями Пермской Епархии мероприятия, положительно влияют на укрепление социально полезных, семейных связей, психоэмоциональное состояние подозреваемых, обвиняемых и осужденных, укрепляют веру и вселяют надежду на светлое будущее.

Фото: следственный изолятор № 1 ГУФСИН России по Пермскому краю

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