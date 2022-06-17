В Прикамье изменились сроки строительства жилищного комплекса, рассчитанного на пять тысяч семей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Кондратово Пермского района краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг» отложил возведение жилого комплекса «Мы» площадью 300 тысяч кв. м..

Разрешение на строительство первого дома компания получила в марте, но к основным строительным работам еще не приступила. Причина переноса сроков - экономическая ситуация и нестабильный рынок.

«Коммерсант-Прикамье» сообщает, что «Девелопмент-Юг» планирует начать строительство и объявить старт продаж в этом году. Договор о проектном финансировании комплекса еще не утвержден, так как в компании еще не решили в каком банке заключить кредитное соглашение.

Напомним, ЖК «Мы» возведут в поселке Кондратово на участке площадью 300 тысяч кв. м.. Он рассчитан на пять тысяч семей.

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