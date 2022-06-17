Пермяка на несколько дней привязали к кровати в реанимации больницы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пермяк обратился с жалобой в прокуратуру. Мужчина рассказал, что весной попал в реанимацию местной больницы после ДТП. Перед операцией его ввели в медикаментозную кому, в которой из-за тяжелого состояния ему пришлось провести неделю. Когда мужчина пришел в себя, он обнаружил, что привязан к кровати веревками. Пермяк считает, что медработники не имели права так поступать.

- Такие меры допускаются при определенных условиях и проводятся в целях безопасности пациента. В частности, в отделении реанимации и интенсивной терапии. Медперсонал руководствовался клиническими рекомендациями Федерации анестезиологов-реаниматологов России, - пояснили ситуацию в минздравоохранения Прикамья.

«Рифей-Пермь» со ссылкой на портал 59.ru сообщает, чтобы разобраться в этой ситуации, необходимо получить экспертное заключение главного анестезиолога-реаниматолога краевого минздрава. А для фиксации пациентов существуют специальные медицинские изделия.

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