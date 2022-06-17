В Перми на пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

В четверг, 16 июня в 18:00 в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что спасатели выехали на пожар в многоквартирном жилом доме по улице Хабаровская. На вызов отправились: 36 человек и 11 машин.

Когда сотрудники МЧС приехали на место, то увидели, что горит квартира на пятом этаже. Спустя 40 минут они потушили возгорание площадью три кв. метра.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает, что на пожаре погиб один человек, двоих спасли и 25 самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. Сейчас сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка: устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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