Пермский край на Петербургском экономическом форуме подписал ряд новых соглашений

Фото: страница ВК Петербургского экономического форума.

Делегация Пермского края на Петербургском международном экономическом форуме во главе с губернатором Дмитрием Махониным продолжает проводить переговоры и подписывать соглашения.

- Договорились, что с «Почтой России» будем модернизировать отделения по всему региону, - сообщил Дмитрий Махонин. - Соглашение подразумевает строительство новых логистических мощностей госкомпании в регионе.

Также в рамках соглашения в этом году отремонтируют 44 почтовых пункта в сёлах и деревнях края, ещё три построят заново. Планируется расширить перечень услуг и сервисов, которыми можно будет воспользоваться в почтовых офисах.

Одно из подписанных соглашений касается развития городского транспорта.

- С АО «Сбербанк Лизинг» продолжим сотрудничать в сфере общественного транспорта, - отметил глава региона. - Инструмент лизинга позволит приобрести новые автобусы на условиях, выгодных для бизнеса и муниципальных перевозчиков;

Некоторые соглашения нацелены на развитие и внедрение новейших технологий.

- С Ярославской областью договорились о совместной работе в области промышленности, науки, туризма и культуры, в частности, по созданию центра компетенций в сфере фотоники и научно-образовательных центров мирового уровня, - сообщил Дмитрий Махонин. - Возможна организация совместных производств на территории особой экономической зоны в Перми. В планах также - создание межрегионального туристического маршрута;

В ходе форума достигнута договоренность о присоединении медицинских учреждений Прикамья к системе «Первый электронный рецепт». Это позволит врачам выписывать рецепты пациентам на лекарства в цифровом виде, а также анализировать всю информацию о предыдущих назначениях.

#ПМЭФ22 #ПМЭФ