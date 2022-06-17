Пермский бизнесмен пытался подкупить конкурента

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Пермский бизнесмен возглавлял общепит. Впереди предстоял аукцион и чтобы избавиться от конкурента - Краевой детской клинической больницы, мужчина предложил организации взятку – 300 тысяч рублей за отказ от участия.

Пресс-служба прокуратуры Ленинского района Перми сообщает, что этой информацией бизнесмен поделился с полицией. Передача денег проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Ленинский районный суд Перми вынес виновному приговор по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере» и назначил штраф – один миллион рублей в доход государства. Взятку конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.

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