В Прикамье в выходные будет тепло, но дождливо

- Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прикамье в выходные продолжится теплая погода с умеренными ливнями и грозами. Прогнозом поделились в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

Так, 18 июня в крае будет пеерменная облачность. Местами – дожди. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, в Перми до +23...+25 градусов. Скорость ветра при порывах может достигать 15 метров в секунду.

В воскресенье погода существенно не изменится. На небе – такая же переменная облачность, местами пройдет дождь, в отдельных районах гроза.

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