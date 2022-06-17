- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Прикамье ожидаются сильные дожди и грозы. С предупреждением к гостям и жителям региона обратилось краевое МЧС.

Дневная температура воздуха составит +20…+25 градусов. Ветер юго-западный, западный – скоростью до 9 метров в секунду. При порывах - до 14 метров в секунду.

Жителям Прикамья рекомендуют быть осторожными и внимательными во время непогоды. Не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, конструкциями и линиями электропередач. И не парковать возле них свои авто.

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