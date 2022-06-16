В Прикамье еще 34 выпускника сдали ЕГЭ на максимум

-
Фото: Мария ЛЕНЦ
Подоспели предварительные результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математики. По информации пресс-службы краевого Минобра, максимальные 100 баллов в нашем регионе получили 34 выпускника. На 100% математику написали три школьника.
В число стобалльников по двум основным предметам ЕГЭ вошли выпускники из Перми, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Чайковского, Кудымкара и Кудымкарского округа.
К сегодняшнему дню число стобалльников в крае достигло 53-х выпускников. Впереди ребятам предстоит сдать еще несколько госэкзаменов.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65