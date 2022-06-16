В Прикамье еще 34 выпускника сдали ЕГЭ на максимум

- Фото: Мария ЛЕНЦ

Подоспели предварительные результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математики. По информации пресс-службы краевого Минобра, максимальные 100 баллов в нашем регионе получили 34 выпускника. На 100% математику написали три школьника.

В число стобалльников по двум основным предметам ЕГЭ вошли выпускники из Перми, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Чайковского, Кудымкара и Кудымкарского округа.

К сегодняшнему дню число стобалльников в крае достигло 53-х выпускников. Впереди ребятам предстоит сдать еще несколько госэкзаменов.

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