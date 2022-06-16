Пермяки благодаря проездным сэкономили почти 300 миллионов рублей

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Жители Перми, используя проездные, сэкономили 290 миллионов рублей. Такой цифрой поделились в пресс-службе горадминистрации.

За пять месяцев действия нового тарифного меню количество оплат по транспортным картам составило 42%. А в 2021 году этот показатель составлял всего лишь 10,4%.

Как отметили в мэрии, самым популярным остается льготный безлимитный проездной на месяц. Его за пять месяцев купили 137 тыс. раз. Вторым стал гражданский месячный проездной – его купили 37 тыс. раз.

Количество продаж безлимитного тарифа на год выросло в 9 раз. Пермяки с начала года приобрели 691 такой проездной. В прошлом году им воспользовались лишь 77 пассажиров.

В администрации напоминают, что в пермских трамваях и автобусах регулярно проводят проверки оплаты проезда контролеры.

"Количество составленных актов за безбилетный проезд в мае выросло почти в 20 раз, а это означает, что получение штрафа для безбилетников практически неизбежно", - отметили в мэрии.