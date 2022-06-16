Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал гостем цифровой студии VK на Петербургском экономическом форуме

Фото: скриншот видеотрансляции ВКонтакте.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин стал гостем цифровой студии VK на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе прямой трансляции ВКонтакте он рассказал, что интернет, в частности, соцсети, становятся в Прикамье важным средством обратной связи между гражданами и властью.

- Каждый понедельник в рамках внутреннего оперативного совещания мы вместе с членами правительства и главами муниципалитетов анализируем, какие были в соцсетях обращения и пожелания людей, сколько из них удалось отработать. Если мы видим, что граждан волнует какая-то проблема, сразу же дается поручение ее проанализировать и разрешить.

Ведущая задала гостю студии вопросы, которые накануне передали ему пользователи ВКонтакте, представляющие молодежные сообщества.

- Какие особенности у современной молодежи вы можете отметить, - задала вопрос Дмитрию Махонину одна из пользовательниц соцсети.

- Я стал замечать и чувствовать устремленность прикамской молодежи на развитие родной земли, и это очень здорово. Я недавно общался с участниками студенческих отрядов и понял, что они нацелены на то, чтобы сделать Пермский край лучше. Я думаю, что с таким поколением у нас есть будущее.

#ПМЭФ22 #ПМЭФ