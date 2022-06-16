Губернатор Пермского края и СберЛизинг определили формат взаимодействия на ближайший год

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По условиям документа Акционерное общество "Сбербанк Лизинг" и Пермский край обозначили формат сотрудничества по вопросам развития региона. Соглашение действует до июня 2023 года с возможностью автоматической пролонгации.

Сегодня в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между Правительством Пермского края и «Сбербанк Лизинг». Подписантами выступили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.

Соглашение закрепляет договоренности сторон об информационном и консультационном сотрудничестве по вопросам привлечения ресурсов для реализации инвестиционных и национальных проектов в сферах промышленного производства, агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Также одним из таких проектов может стать работа по вопросам общественного транспорта и техники, обеспечивающей комфортную дорожную сеть города.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«Ключевая задача правительства края – поиск наилучших вариантов для обеспечения комфортной жизни пермяков. Для этого мы готовы взаимодействовать с компаниями по вопросам привлечения ресурсов для инвестиционных и национальных проектов на территории региона, требующих обновления и расширения основных фондов. К примеру, большое внимание уделяем развитию транспорта как в г. Перми, так и в целом по Пермскому краю. Например, благодаря инструменту лизинга в краевой столице курсируют автобусы, полученные в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершаем реформу межмуниципальных перевозок – перевозчиками обновлено уже свыше 60% автопарка. Большая часть нового транспорта также закуплена в лизинг. Будем и дальше работать в этом направлении».

Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»:

«Мы обладаем большим опытом взаимодействия с органами регионального и городского управления. За последние годы мы реализовали ряд масштабных проектов в сфере городского транспорта. СберЛизинг также активно участвует в программах субсидирования Министерства транспорта РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, которые оказывают существенную поддержку рынку. Уверен в продуктивности нашего будущего сотрудничества и его практической пользе для жителей края».

В феврале 2022 года СберЛизинг и Пермский край уже осуществили сотрудничество по финансированию поставки 16 единиц общественного транспорта для Управления имущественных и земельных отношений Администрации Чусовского городского округа. Объем сделки составил 102 млн рублей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы готовы поддерживать и развивать Пермский край. Для этого у экосистемы Сбера есть решения разного плана. СбербанкЛизинг – одна из компаний, которые системно подходит к разработке значимых для региона проектов. Соглашение стало очередным шагом к совместной работе по улучшению края».