Пермский магазин Decathlon закроется после 27 июня

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Пермский магазин известной французской сети Decathlon закроется после 27 июня. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации магазина.

Закрытие будет временным. Однако когда снова откроется магазин – пока неизвестно.

В то же время отметим, что у пермяков будет возможность заказывать товары из «Декатлона». Но только в интернет-магазине. А приходить они будут в пункты выдачи Ozon, Wildberries, «Почты России», либо с доставкой на дом за дополнительную плату.

В Перми, напомним, есть всего один гипермаркет сети. Он расположен на шоссе Космонавтов, 393/1. Пункт выдачи товаров Decathlon в ТРК «Семья» закрылся в начале апреля.

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