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Общество16 июня 2022 12:02

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, какую физзарядку делает по утрам

Он ответил на вопросы школьников
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: скриншот трансляции ВКонтакте.

Фото: скриншот трансляции ВКонтакте.

Глава Пермского края стал гостем цифровой студии VK на Петербургском международном экономическом форуме. Ведущая во время прямой трансляции ВКонтакте задала ему вопросы, собранные накануне от школьников.

- Какие утренние ритуалы вы совершаете перед рабочим днем? – спросила одна из школьниц. - Как вы себя настраиваете на работу?

- Практически каждое утро после того, как я просыпаюсь, я делаю физзарядку. Затем – комплекс упражнений: 2 километра на беговой дорожке, фитнес-упражнение берпи, 70 раз качаю пресс. Это то, что мне помогает идти и работать.