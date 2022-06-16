Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 17 по 19 июня в Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», посвященный 300-летию города. Перед пермяками выступят местные музыканты и артисты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга и Павлово.
В первый день, 17 июня, в 18:00 состоится открытие фестиваля. На площади перед зданием Заксобрания Пермского края выступят более 400 музыкантов. Марш-парад и концерт духовых оркестров продлятся до 23:00.
Во второй день, 18 июня, с 12:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 мероприятие будет проходить сразу на двух площадках: на площади перед зданием Законодательного Собрания Пермского края и в амфитеатре на городской набережной.
19 июня, в заключительный день фестиваля, в Манеже спортивного комплекса имени Сухарева пройдет концерт-шоу марширующих оркестров. Начало - в 17:00.
Организаторы сообщают, что все концерты бесплатные, а билеты на финальный гала-концерт можно купить в городских зрелищных кассах.
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