Банк «Открытие»: по итогам года экспорт российской стали сократится на 25-30%

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Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

"Согласно прогнозу НЛМК, в этом году производство черной металлургии в России может снизиться на 15%, до 59,6 млн т. Базовый прогноз «Открытие Research» также предполагает снижение производства стали на уровне 15% г/г. Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с Северсталью, или практически нерентабелен. Российские компании будут вынуждены искать оптимальную комбинацию между сокращением объемов производства стали и снижением цен для поддержания своей доли на внутреннем рынке. При этом, учитывая растущий профицит внутреннего рынка, агрессивное снижение цен не сможет существенно помочь компаниям компенсировать выпадающий экспорт, а только снизит операционную рентабельность для всей отрасли. По нашим оценкам, поставки на внешние рынки по итогам первого полугодия снизятся на 12-15% г/г, в целом в 2022 г. мы ожидаем сокращения экспорта на 25-30% г/г.

Рост внутреннего спроса на сталь в РФ возможен в очень узких сегментах потребления в рамках импортозамещения, а также в секторах, ориентированных на оборонный сектор, однако в целом спрос на стальной прокат в России будет оставаться слабым. Чтобы увеличить спрос и помочь российским металлургическим компаниям, необходимо значительное увеличение инфраструктурного строительства и стимулирование металлоемких отраслей промышленности (автомобилестроение, машиностроение и т.д.). Но любые программы стимулирования потребуют времени, тогда как предварительные данные указывают на то, что внутренний спрос в РФ уже в апреле-мае 2022 г. опустился до уровней, которые незначительно превышают минимумы 2020 г. В данных условиях снижение производства можно ожидать практически у всех сталелитейных компаний.

При этом даже компании, которые продолжают наращивать экспорт стали из РФ, столкнутся со снижением финансовых показателей из-за значительного сдвига в структуре российского экспорта, как по номенклатуре продукции, так и по географии поставок. В сравнении с предыдущими периодами растут поставки продукции низкой добавленной стоимости (полуфабрикаты и чугун) в регионы с традиционно низкой ценовой конъюнктурой (Средняя Азия, страны ЮВА, Китай). При этом российские предприятия теряют доступ к премиальным рынкам Европы и США, что негативно влияет на их рентабельность.

Так, на примере стоимости г/к рулона в США, Европе и Китае становится заметна существенная разница рынков: в США цена на г/к рулон составляет $1 254/т, в Европе – $990/т, а в Китае только $713/т. Дополнительно к этому переориентация на более низкие по цене рынки усугубляется для российских экспортеров еще и существенными дисконтами, которых требуют потребители в этих странах".