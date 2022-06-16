В Перми сорвался аукцион по реставрации Дома Алина

Фото: permyachok.ru

В Перми сорвался аукцион на реставрацию Дома купца А.С. Алина - на него просто не нашлось участников. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на сайт Госзакупок.

Напомним, подрядчика на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения начали искать в начале июня. Здание находится в центре города на улице Сибирской, 19а. Стартовая цена контракта - 5,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимались до 15 июня.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо было отреставрировать и приспособить для современного использования фасад и кровлю здания. Начать ремонтные работы планировали 27 июня, а завершить – до 27 октября 2022 года.

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