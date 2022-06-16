«Азот» совершенствует производство аммиака

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» на аммиачно-холодильной станции агрегата аммиака №2 заработал новый конденсатор испарительного типа. Это оборудование позволит производству экономить газообразный аммиак в летнее время.

Задача конденсатора – превращать газообразный аммиак в жидкий и возвращать его обратно в систему. Получается это следующим образом: из отделения синтеза газообразный аммиак поступает на восьмой блок в промежуточный сепаратор-расширитель, где происходит отделение частичек жидкой фазы и направляется на всас аммиачного турбокомпрессорного агрегата. Дальше компрессор его сжимает (компримирует) и отправляет на конденсацию в аппараты воздушного охлаждения (АВО) и новый конденсатор.

Новое оборудование пришло на помощь АВО. Производительность теплообмена этого блока увеличилась на 5274 кВт. Конденсатор смонтирован на этажерке высотой 7,5 метров. Это сделано, чтобы исключить разность перепадов высоты между старыми АВО и новым конденсатором. Еще, установка снабжена автоматикой. С центрального пульта управления ее работу контролирует оператор дистанционного пульта управления отделения компрессии.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

– Производство аммиака – основное. От его стабильной и слаженной работы зависит производительность всего предприятия. Летом при высоких нагрузках мы теряли газообразный аммиак. АВО не справлялись, приходилось сжигать остатки газа. Сейчас же мощность аммиачно-холодильной станции увеличилась. Значит, летом у нас будет возможность конденсировать весь газообразный аммиак и без потерь возвращать его обратно в систему.