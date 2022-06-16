В Прикамье выявили 39 новых заболевших коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае – плюс 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.

Шестеро новых заболевших старше 60 лет. Общее число инфицированных в крае за два года достигло 370 860.

Новые заболевшие выявлены всего в двух муниципалитетах региона - в Перми и Октябрьском округе.

Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 8 830 человек.

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