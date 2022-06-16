В Перми осудят троих мужчин, которые напали на посетителя кафе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июле прошлого года в кафе по улице Куйбышева поссорились два посетителя. После, один из них – 25-летний пермяк, позвонил отцу и сказал, что его избили. 47-летний мужчина и его 45-летний родственник поспешно приехали в заведение на разборки.

В потерпевшего дважды выстрелили из травмата, избили и пригрозили убийством. Затем все трое поспешили скрыться. Сотрудники уголовного розыска быстро нашли виновников в одном из баров Индустриального района. Оказалось, что 47- и 45-летний мужчины были под наркотиками.

Следственная часть ГСУ краевого МВД расследовала уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью и угрозе убийства. Частично вину они признали и выплатили мужчине в качестве компенсации 150 тысяч рублей, однако сам потерпевший оценил ущерб в три миллиона рублей.

Пресс служба ГУ МВД России сообщает, что 25-летний пермяк сейчас находится за решеткой, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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