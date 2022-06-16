Делегация из Прикамья проведет ряд встреч на Петербургском международном экономическом форуме

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Пермская делегация во главе с губернатором Дмитрием Махониным на Петербургском международном экономическом форуме проводит переговоры с руководителями российских банков и предприятий, а также – с делегациями из дружественных стран. В планах – подписать около десяти соглашений о сотрудничестве, в том числе, касающихся импортозамещения.

Работа в этом направлении в Прикамье сейчас активизирована. В частности, недавно было подписано соглашение о взаимодействии с узбекской консалтинговой компаний ООО «Expo-Contract Group», которая будет оказывать поддержку пермским компаниям при работе на узбекском рынке. Подобные соглашения планируется подписать также с консалтинговыми компаниями Турции и Азербайджана.

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