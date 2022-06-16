С 1 июня в Прикамье увеличился прожиточный минимум

Фото: Влад КОМЯКОВ

В пункт первый Постановления правительства Пермского края №641-п были внесены изменения, касающиеся величины прожиточного минимума. С 1 июня и до конца года он составит 12 806 рублей, что на 1 164 рубля больше по сравнению с прожиточным минимумом, действующим с 1 января по 31 мая текущего года.

Пермьстат сообщает, что прожиточный минимум по социально - демографическим группам населения составит:

- 13 959 рублей для трудоспособного населения (+1 269 руб.);

- 11 013 рублей для пенсионеров (+1 001 руб.);

- 12 726 рублей для детей (+1 157 руб.).

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