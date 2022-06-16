Пермяки отказались от загородных поездок в День города

Фото: Анна Маркова

Big Data МТС проанализировала активность пермяков в выходные с 11 по 13 июня 2022 года. Один из этих дней пришелся на 12 июня, в который пермяки отмечают сразу два праздника — День России и День города. Аналитики МТС отмечают следующие особенности в активности пермяков в этот период:

- В этом году 76 процентов пермяков провели выходные в городе, а не отправились на дачи или загородные поездки. В прошлом году количество таких горожан было на девять процентов меньше. Вероятнее всего, отказ пермяков от дачного отдыха и поездок на природу связан с холодной погодой: в День города температура воздуха опустилась ниже 10 градусов;

- Самыми популярными локациями в день города стали городская эспланада у театра «Театр», набережная Камы, центральный парк развлечений им. М. Горького, Комсомольский проспект между улицами Ленина и Революции, а также ТЦ «Планета». Большая часть пермяков, присутствовавших на городских праздничных мероприятиях, — это молодежь в возрасте 25-34 лет (27%) и 35-44 лет (32%);

- На праздничном концерте на городской эспланаде у театра «Театр» побывали 2% жителей города. Всего праздничные мероприятия в честь Дня города посетил каждый 15 пермяк;

- Больше всего гостей Перми приехали из соседних регионов — Екатеринбурга, Ижевска и Кирова.

«Оценить «вручную» посещаемость крупных мероприятий на открытом воздухе довольно сложно. Геоаналитика решает эту проблему и одновременно дает объективное представление об основной аудитории события. Для этого мы в МТС запустили сервис для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий, в том числе фестивалей, концертов, спортивных соревнований, на основе технологии Big Data. Использование этого решения позволит сформировать портрет аудитории, адаптировать под ее интересы программу, оценить достаточность инфраструктуры для посетителей, повысить эффективность организации и продвижения мероприятий на рекламных площадках», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.